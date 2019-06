Von: Redaktion DER FARANG | 29.06.19

NONTHABURI: Der Fahrdienstvermittler Grab hat einen Fahrer gefeuert, der am Donnerstag einen chinesischen Lehrer geschlagen hatte und anschließend ihn und seinen Freund im Bezirk Pak Kret der Provinz Nonthaburi an der Straße hat stehenlassen.

Ein Militäroffizier fand die Ausländer und alarmierte die Polizei. Die beiden 23 bzw. 30 Jahre alten Chinesen berichteten, sie hätten mit dem Grab-Taxi zur Universität Dhurakij Pundit fahren wollen, um sich dort für Kurse einschreiben zu lassen. Als sich einer der Ausländer auf den Beifahrersitz setzen wollte, wurde der Fahrer wütend und schickte ihn nach hinten. Dann befahl er ihnen in barschen Worten, die Trinkwasserflaschen in die Flaschenhalter des Autos zu stecken. Der eine Chinese brüllte zurück und sagte, er spreche Thai. Daraufhin stoppte der Fahrer seinen Wagen und forderte die Fahrgäste auf, das Auto zu verlassen. Als die Chinesen die Türen zuschlugen, stieg der Grab-Fahrer aus und schlug einem Ausländer auf die Nase. Der Fahrer fuhr davon, als sich der Armeeoffizier näherte und dieser fragte, was denn los sei. Grab hat sich für den Vorfall entschuldigt und übernimmt die Behandlungskosten für den verletzten Chinesen.