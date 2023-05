BANGKOK: Die „Big Mango“, wie Bangkok in Anlehnung an den „Big Apple“ (New York) auch genannt wird, braucht mehr Grünflächen, mit denen die Umweltverschmutzung nachhaltig bekämpft werden kann, erklärte Bangkoks Gouverneur Chadchart Sittipunt. Ungenutzte Freiflächen will er deshalb in sogenannte „Pocket Parks“ umwandeln, insofern er dafür grünes Licht von den zuständigen Behörden erhält.

Chadchart Sittipunt teilte der Presse mit, dass die Bangkok Metropolitan Administration (BMA) mit der Zentralregierung zusammenarbeiten werde, um ungenutzte Grundstücke zu übernehmen, die staatlichen Behörden gehören, einschließlich der Expressway Authority of Thailand (EXAT). Laut dem Gouverneur gibt es mehr als 1.000 rai ungenutztes Land in der thailändischen Hauptstadt.

Foto: The Nation

Er sprach zu Reportern, als er am Samstag (27. Mai 2023) Bäume im Phya Thai Pirom Park im Bezirk Ratchathewi pflanzte.

Gouverneur Chadchart, der letztes Jahr mit einem Erdrutschsieg gewählt wurde, hat versprochen, eine Million Bäume in der Hauptstadt zu pflanzen, um einen Filter gegen die Feinstaubbelastung zu schaffen.

Lesen Sie auch: Bangkok baut 40 bis 50 Pocket Parks

Ein Beispiel für seine Bemühungen ist der Phaya Thai Pirom Garden, ein zuvor ungenutztes Brachland, das von der BMA in einen Park verwandelt wurde. Das 10-Rai-Grundstück in der Soi Satsana an der Rama VI Road wurde der BMA von der Autobahnbehörde (EXAT) zur Verfügung gestellt und in einen Park mit Sportplatz und Kinderspielplatz verwandelt. Ein kleiner Bereich ist darüber hinaus für den Anbau von Kräutern reserviert, damit die Menschen etwas über Heilpflanzen lernen können, während der benachbarte Gehweg am Kanal verbessert und mehr Lichter installiert wurden.

Foto: The Nation

Gouverneur Chadchart sucht jedoch nicht nur nach ungenutztem Land von staatlichen Einrichtungen, sondern ruft auch den Handel auf, der Stadt die Umwandlung ihrer ungenutzten Grundstücke in Parks zu ermöglichen. Den Einwohnern Bangkoks wird empfohlen, in der Nähe ihrer Häuser mehr Bäume zu pflanzen, die als Feinstaubfilter dienen.