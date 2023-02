Von: Björn Jahner | 06.02.23

BANGKOK: Die Bangkok Metropolitan Administration (BMA) wird in diesem Jahr 40 bis 50 kleine öffentliche Parks eröffnen, die für die meisten Gemeinden nur 15 Minuten entfernt sind.

Eine BMA-Quelle, die nicht namentlich genannt werden wollte, bestätigte am Sonntag (5. Februar 2023), dass die Stadtverwaltung Schritte unternimmt, um die Parks im Einklang mit dem Wahlversprechen des Gouverneurs von Bangkok, Chadchart Sittipunt, einzurichten.

Laut seinem Wahlversprechen will Gouverneur Chadchart kleine ungenutzte Grundstücke in Bangkok in Parks umwandeln, in denen die Einwohner der Hitze entfliehen und sich bewegen können.

Foto: The Nation

Der erste Park dieser Art wird vom Bezirksamt Lat Phrao entwickelt, das von einer Immobilienfirma ein 400 Quadratwah großes Grundstück (1.600 Quadratmeter) erhalten hat. Innerhalb von ein bis zwei Monaten soll das Grundstück in einen sogenannten „Pocket Park“ verwandeln werden.

Die BMA betreibt 40 große öffentliche Parks und will 40 bis 50 „Pocket Parks“ errichten, indem es die Wirtschaft dazu ermutigt, ungenutztes Land abzugeben, erläuterte die Quelle. Einer der Anreize für private Unternehmen ist der Erlass der Grundsteuer.

Die BMA untersucht auch verlassene Grundstücke ohne öffentlichen Zugang und Flächen vor großen Gebäuden. Auch die könnten in „Pocket Parks“ umgewandelt werden, so die Quelle. Alle Pocket Parks werden auf Google Maps und anderen Navigations-Apps aufrufbar sein.