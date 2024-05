MELBOURNE: Der Fall sorgt in Australien für immer neue Schlagzeilen: Eine Frau soll drei Menschen mit einem Giftpilz-Lunch ermordet haben. Jetzt hatte die Angeklagte ihren ersten Gerichtstermin.

Zehn Monate nach dem mysteriösen Giftpilz-Tod von drei Menschen in Australien haben vor dem Obersten Gericht in Melbourne die Anhörungen der Angeklagten wegen dreifachen Mordes und fünffachen versuchten Mordes begonnen. Die 49-jährige Erin Patterson sei am Donnerstag aus dem Gefängnis per Video zu der Befragung zugeschaltet worden, berichtete der australische Sender ABC.

Sie hatte im vergangenen Juli ihre Ex-Schwiegereltern und ein weiteres Ehepaar zum Lunch eingeladen. Auf den Tisch kam Beef Wellington - Rinderfilet in Blätterteig, verfeinert mit Pilzen. Am Ende waren drei der Gäste tot, der vierte überlebte nur knapp nach zwei Monaten im Krankenhaus. Der Fall sorgt in Australien bis heute für Schlagzeilen.

Patterson hatte nach dem fatalen Mittagessen beteuert, dass sie das Gericht sowohl mit frischen Champignons aus einem Supermarkt als auch mit getrockneten Pilzen aus einem Asia-Shop zubereitet habe. Forensische Tests ergaben aber später, dass die Gäste den hochgiftigen Grünen Knollenblätterpilz (Amanita phalloides) verzehrt hatten, auch «Todeskappe» genannt. Experten zufolge ist eine dadurch verursachte Vergiftung extrem qualvoll und meist tödlich.

Die Staatsanwaltschaft wirft Patterson zudem vor, mehrmals versucht zu haben, ihren Ex-Mann zu töten. Die Angeklagte, die im November festgenommen worden war, plädiert in allen Anklagepunkten auf unschuldig.

Das Gericht hat angeordnet, dass der Inhalt der Vorverhandlung nicht öffentlich gemacht werden darf. Auch müssen die Geschworenen noch bestimmt werden, bevor der eigentliche Mordprozess beginnen kann. Der nächste Termin vor dem Obersten Gericht soll im August stattfinden.