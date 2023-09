Foto: The Nation

BANGKOK: In weiten Teilen Thailands wird es am Montag (25. September 2023) erneut regnen, mit vereinzelten, zum Teil kräftigen Gewitterschauern, vor allem im Osten und in den westlichen Andamanensee-Provinzen des Südens.

Ein Monsuntrog liegt weiterhin über dem unteren Norden, der oberen Zentralebene und dem Nordosten, während über der Andamanensee und dem Golf von Thailand ein mäßiger Südwestmonsun vorherrscht.

Eine aktive Tiefdruckzelle über dem Zentrum des Südchinesischen Meeres hat sich zu einem tropischen Tiefdruckgebiet verstärkt. Es wird erwartet, dass es im Laufe des Montags und Dienstags (25.–26. September 2023) Vietnam erreichen wird. Danach wird es sich zu einem aktiven Tiefdruckgebiet abschwächen und von Dienstag bis Freitag (26.–29. September 2023) Nordthailand erreichen.