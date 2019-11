Von: Redaktion DER FARANG | 22.11.19

PATTAYA: Die Polizei verhaftete in einem Box-Gym in Jomtien einen in seinem Heimatland wegen Raubs gesuchten Russen.

Der 41-Jährige hatte in dem Center illegal Boxen unterrichtet und Boxer trainiert. Die Polizei hatte einen Hinweis erhalten, dass in dem Box-Gym ein Ausländer ohne Arbeitsgenehmigung unterrichte. In einer verdeckten Operation meldete sich ein Beamter für die Box-Schule des Russen an. Dieser war illegal nach Thailand eingereist und hatte seit vier Jahren keine Aufenthaltsgenehmigung. Bei seiner Vernehmung bestritt er alle Straftaten.