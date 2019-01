Von: Björn Jahner | 31.01.19

PATTAYA: Ausgerechnet jetzt, wo sich die Aufregung über die neuen Anforderungen der thailändischen Einwanderungsbehörde für die Verlängerung eines Rentner- oder Heiratsvisums etwas gelegt hat, gießt Fabulous 103 FM Öl ins Feuer.

Gemäß einem Bericht des in Pattaya ansässigen Radiosenders soll die Immigration in Erwägung ziehen, dass ausländische Ruheständler aus den unteren Einkommensschichten der Behörde alle drei Monate einen Kontoauszug ihrer thailändischen Bank vorlegen müssen, aus dem hervorgeht, dass sie über ein Guthaben von mindestens 800.000 Baht verfügen. Anderenfalls würde ihr Rentnervisum nicht verlängert werden. Die neue Auflage würde sich nur an diejenigen richten, die kein „angemessenes monatliches Einkommen“ vorweisen können, heißt es in dem Bericht.

Laut Fabulous 103 FM soll es sich dabei um eine von mehreren in Betracht gezogenen Maßnahmen handeln, mit denen die Praxis im Keim erstickt werden soll, dass Ausländer, die finanziell nicht in der Lage sind, die 800.000 Baht Bankguthaben als Sicherheit aufzubringen, die Dienste Dritter in Anspruch nehmen.

Sollte dieser Vorschlag tatsächlich genehmigt werden, könnte das für ausländische Rentner in Thailand, die nicht die finanziellen Voraussetzungen für die Verlängerung des Rentnervisums erfüllen, nahezu der Todesstoß bedeuten. Ohne gültige Aufenthaltserlaubnis bliebe ihnen dann nur noch das Kofferpacken.

Trotz dem an die Wand gemalten Horrorszenario sollten verunsicherte ausländische Residenten erstmal Ruhe bewahren und abwarten, bis sich das Gerücht geklärt hat. Denn, wie Fabulous 103 FM selbst berichtet, soll es sich bisher lediglich um einen von mehreren Vorschlägen handeln, deren Billigung noch völlig offensteht. Von der Immigration selbst gab es bisher noch keine Stellungnahme.

Böse Zungen hingegen behaupten, dass Agenten ihren Kunden dann eben alle drei Monate ihre Dienste anbieten werden und prophezeien ihnen goldene Zeiten. Ein Schelm, wer Böses dabei denkt!