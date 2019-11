Von: Redaktion DER FARANG | 20.11.19

Foto: The Nation

NAKHON RATCHASIMA: Die Regierung hat beschlossen, für den Geopark Korat den Status eines UNESCO Global Geoparks zu beantragen.

Um die Qualifikation eines UNESCO Global Geoparks zu erhalten, muss der Standort reich an Geologie, Archäologie, Ökologie und kulturellem Erbe sein. Es sollte auch ein integriertes Naturschutzmanagement mit Bildung und Forschung zur nachhaltigen Entwicklung geben. Es gibt 147 UNESCO Global Geoparks in 41 Ländern, von denen sich acht in vier südostasiatischen Ländern befinden - Thailand, Malaysia, Vietnam und Indonesien.

„Der Satun Geopark wurde am 1. Mai 2018 zum UNESCO Global Geopark erklärt", erläuterte die stellvertretende Regierungssprecherin Ratchada Thanadirek. „Der Korat Geopark erstreckt sich über 3.167 Quadratkilometer der fünf Distrikte von Nakhon Ratchasima - Muang, Chaloem Phra Kiat, Kham Thale So, Sung Noen und Sikhiu." Dieser Geopark sei ein geeigneter Ort, um den UNESCO-Status zu beantragen, da es 35 Gebiete mit natürlichen Ressourcen, Geologie und kulturellem Erbe gebe. Durch die Auszeichnung mit dem Geopark-Status erhielte Thailand eine zusätzliche Anerkennung für seine natürlichen Ressourcen, die mehr Touristen anziehen und gleichzeitig Arbeitsplätze schaffen und zusätzliche Einnahmen in der Region erzielen würden.