Von: Redaktion DER FARANG | 23.03.19

BANGKOK: Gesundheitsdienste appellieren an die Bevölkerung, sich gegen Grippe impfen zu lassen.

In diesem Jahr hat es bereits mindestens sechs Tote gegeben. Dr. Tawee Chotepittayasunont, Präsident der Pädiatrischen Infektionskrankheiten-Gesellschaft von Thailand, sagte am Freitag, die Anzahl der infizierten Kinder sei neun Mal höher ist als die der Erwachsenen. Zwischen dem 1. Januar und dem 18. März seien 99.087 Menschen an Grippe erkrankt. Das entspreche 151 Patienten pro 100.000 Einwohner. Falls der Impfstoff gegen Influenza nicht vollständig wirksam sei, werde er die Symptome immer noch von sieben Tagen auf nur ein oder zwei Tage verkürzen. In diesem Jahr hat das Nationale Amt für Gesundheitssicherheit vier Impfstoffdosen für Menschen vorbereitet. Diese Impfstoffe werden Angehörigen bestimmter Gruppen verabreicht, z. B. Frauen, die sich mindestens vier Monate in der Schwangerschaft befinden, Babys im Alter zwischen sechs Monaten und zwei Jahren, Fettleibige und Menschen mit HIV. Symptome, die mit Influenza einhergehen, sind Fieber, Gliederschmerzen, Kopfschmerzen, Halsschmerzen, verstopfte Nasen und Müdigkeit.