Gefängnis-Cluster treibt Covid-Fallzahl auf 4.887

BANGKOK: Binnen 24 Stunden gab es in Thailand 4.887 neue Covid-Infektionen und 32 Todesfälle. Damit stieg die Gesamtzahl der Fälle auf 93.794 und die der Toten auf 518.

Der Rekordanstieg der täglich neu auftretenden Fälle beinhaltete 2.835 Infektionen, die aus den beiden Bangkoker Gefängnissen Remand Prison und Central Women's Correctional Institution gemeldet wurden, während die Zahl der neuen Fälle außerhalb von Haftanstalten 2.052 betrug. Der bisherige Tageshöchstwert lag bei 2.839 Infektionen, die am 24. April gemeldet wurden. Die Gesamtzahl der Fälle in der dritten Welle von Covid-19 seit Beginn des letzten Monats stieg auf 64.891.

Von den Todesfällen waren 17 in Bangkok, drei in Nakhon Ratchasima, je zwei in Pathum Thani und Chiang Mai und je einer in Surin, Saraburi, Nakhon Pathom, Phayao, Nakhon Si Thammarat, Surat Thani, Phetchaburi und Phuket. Das Alter derjenigen, die dem Virus erlagen, reichte von 38 bis 93 Jahren, und sie alle litten an chronischen Krankheiten. Bangkok führte erneut die Liste mit 1.069 neuen Fällen an, gefolgt von 194 in Samut Prakan und 105 in Pathum Thani.



Für die Provinz Chonburi meldete das Gesundheitsamt am Donnerstagmorgen 56 neue Covid-Fälle, der zweitniedrigste Wert in diesem Monat. Auf den Bezirk Banglamung mit der Stadt Pattaya entfielen 30 Infektionen, auf die Stadt Chonburi 6, auf Sri Racha und Phan Thon jeweils 5, auf Sattahip 3 sowie auf Ban Bueng, Ko Chan und Nong Yai jeweils 1. Vier Patienten haben ihren Wohnsitz in anderen Provinzen. Seit Beginn der dritten Viruswelle registrierte Chonburi 3.547 Infizierte und elf Todesfälle.

In den letzten 24 Stunden erhielten weitere 22.753 Personen ihre erste Covid-19-Impfung und 81.529 ihre zweite Impfung. Damit erhöhte sich die Gesamtzahl der in Thailand verabreichten Covid-19-Impfdosen auf 2.040.363.