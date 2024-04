Gaza-Konflikt: Aktuelles Geschehen am Mittwoch

«de Volkskrant»: Iran scheut direkte Konfrontation mit Israel

AMSTERDAM: Zum mutmaßlich israelischen Luftangriff auf ein Gebäude der iranischen Botschaft in Damaskus heißt es am Mittwoch in der niederländischen Zeitung «de Volkskrant»:

«Was diese Aktion noch brisanter macht als frühere israelische Operationen, ist die Tatsache, dass sie sich gegen eine diplomatische Vertretung richtete. Es war zwar nicht die Botschaft selbst, die zerstört wurde, aber immerhin das angrenzende Konsulat. Botschaften und Konsulate haben in den internationalen Beziehungen einen geschützten Status, man lässt die Hände davon. (...)

Steht nun also eine ernsthafte, bewaffnete Eskalation zwischen Iran und Israel bevor? Wahrscheinlich nicht. Die beiden Länder beschießen sich seit Jahrzehnten gegenseitig mit martialischen Worten, und manchmal kommt es zu echten Schlägen, aber nie direkt gegeneinander. Der Iran überlässt die Schmutzarbeit in der Regel seinen Unterauftragnehmern in der Region, wie der Hisbollah und den Huthis, und die Aktionen Israels spielen sich in Drittländern ab, wie jetzt wieder in Syrien.

Insbesondere der Iran ist nicht auf eine direkte Konfrontation aus, denn er weiß, dass Israel militärisch viel stärker ist (und über Atomwaffen verfügt). Außerdem weiß Teheran, dass ein Krieg mit Israel auch ein Krieg mit den USA wäre. Eine solche Auseinandersetzung kann nicht gewonnen werden. Aber auch Israel kann eine militärische Konfrontation mit dem Iran jetzt nicht brauchen. Es hat alle Hände voll zu tun mit dem Krieg in Gaza und dem Raketenbeschuss durch die Hisbollah an seiner Nordgrenze.»

Vier Polizisten bei Anschlag verletzt - Täter getötet

TEL AVIV: Bei einer Auto-Attacke in Israel sind am Mittwoch vier Polizisten verletzt worden.

Ein aus der arabischen Stadt Tira im Norden Israels stammender 26-Jähriger habe mit seinem Fahrzeug absichtlich eine Gruppe von Polizisten gerammt, die an einer Straßensperre nordöstlich von Tel Aviv gestanden hätten, teilte die Polizei mit. Anschließend sei er zunächst weitergefahren und habe dann versucht, andere Sicherheitskräfte mit einem Messer zu verletzen. Daraufhin sei er «ausgeschaltet» worden, hieß es weiter. Sein Tod sei noch vor Ort festgestellt worden. Seit Beginn des Gaza-Kriegs vor sechs Monaten kommt es auch in Israel verstärkt zu Anschlägen.