Von: Björn Jahner | 24.01.23

PATTAYA: Der stellvertretende Bürgermeister von Pattaya zeigte sich zuversichtlich, dass das unvollendete Fußballstadionprojekt, das ein riesiges Budget von mehreren Millionen Baht verschlungen hat, im Jahr 2025 abgeschlossen sein wird.

Manoch Nongyai sagte, dass der Grund für die ruhenden Arbeiten darin liege, dass der Auftragnehmer in ein geographisches Problem geraten sei und daraufhin den Auftrag verlassen habe.

Die Stadt Pattaya verhängte eine Geldstrafe in Höhe von 80 Millionen Baht gegen den Auftragnehmer, weil er Schäden an dem Projekt verursacht hatte, und stritt vor Gericht mit dem Auftragnehmer um eine weitere Entschädigung in Höhe von 61 Millionen Baht.

Khun Manoch teilte den thailändischen Medien mit, dass die Stadt derzeit auf der Suche nach einem neuen Auftragnehmer sei, um die restlichen Arbeiten fortzusetzen. Dieser Prozess werde innerhalb eines Monats abgeschlossen sein, und sobald der neue Auftragnehmer eingestellt sei, werde man Anfang März 2023 mit dem Bau beginnen.

Der stellvertretende Bürgermeister rechnete damit, dass das Chaiyaphruek Stadium im Jahr 2025 fertiggestellt sein würde. Es wäre ein großes Sportzentrum mit einem Schwimmbad in Standardgröße, einem Tennisplatz, einem Basketballplatz und vielem mehr.

Die Tribünen würden über 20.000 Zuschauer fassen, sagte der stellvertretende Bürgermeister.