Von: Redaktion DER FARANG | 04.06.19

THAILAND: 2.000 Menschen haben sich als Freiwillige für die thailändische Time-Bank-Initiative registriert. Im Rahmen dieser Initiative werden sie ältere Menschen betreuen, um Kredite zu verdienen, die ihnen in Zukunft eine ähnliche Hilfe ermöglichen soll.

Die Initiative wurde Ende letzten Jahres ins Leben gerufen und umfasst bereits 2.300 ältere Teilnehmer in 28 Provinzen. „Bei den Dienstleistungen für ältere Menschen geht es hauptsächlich um Grundversorgung und Unterstützung. Beispielsweise helfen Freiwillige, ältere Menschen in ein Krankenhaus oder auf einen Markt zu begleiten. Freiwillige helfen auch bei der Reinigung des Hauses und der Reparatur von Haushaltsgeräten“, erläutert Praiwan Ponlawan, Generaldirektor der Abteilung für ältere Menschen (DOP).

Während einige Freiwillige nur helfen möchten, ohne eine Gegenleistung zu erwarten, erhalten andere im Rahmen dieser Initiative Kredite. Diese werden zunächst auf Papier erfasst und am Ende eines jeden Jahres in das IT-System integriert. Wenn die Freiwilligen in Zukunft älter geworden sind und Hilfe von anderen benötigen, können sie ihre Kredite abrufen, um kostenlose Dienste aus dem Projekt zu erhalten. Durch dieses Projekt sind die Teilnehmer sowohl Geber als auch Nehmer.

Die Freiwilligen werden geschult, und ihre Leistung wird alle drei Monate bewertet. Die DOP hofft, dass die Time Bank ein Schlüsselinstrument für Thailand wird, um mit der wachsenden älteren Bevölkerung fertig zu werden. Laut Statistik gab es 2017 elf Millionen ältere Thailänder, was einem Sechstel der Gesamtbevölkerung entspricht.

Die Time-Bank-Initiative wurde auf der Grundlage des japanischen Time-Bank-Modells Taimu Banku entwickelt. Dieses Konzept entstand 1950 in Japan, als Teruko Mizushima, eine Hausfrau aus Osaka, öffentlich vorschlug, dass Menschen mittleren Alters, insbesondere Kriegsveteranen, zwei Stunden pro Woche für die Pflege älterer Menschen zur Verfügung stehen sollten. Mizushima begann ihr Konzept in die Tat umzusetzen, als ihre Kinder aufwuchsen und ihre eigenen Familien gründeten. 1979 hatte ihre Freiwilligengruppe Niederlassungen in allen Teilen Japans. Dann setzten zwei Rentner - Tsutomu Hotta und Keiichi Takahata - das Konzept fort, indem sie 1991 die Timebank gründeten. Das Konzept hat sich seitdem auf andere Länder ausgeweitet. 2012 gründete die Schweiz eine Bank, drei Jahre später folgten ähnliche Banken in Großbritannien und China.