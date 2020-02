Frauen kämpfen um Olympia-Fahrkarten

Von: Redaktion DER FARANG (kabu) | 01.02.20



THAILAND: Wegen des Coronavirus-Ausbruchs in der chinesischen Stadt Wuhan ist das AFC-Qualifikationsturnier der Frauen für die Olympischen Spiele von Tokio nach Nanjing verlegt worden.

Dort trifft Thailand vom 3. bis 9. Februar in der Gruppe B auf Australien, China und Taiwan. In der Gruppe A spielen in Südkorea Gastgeber Südkorea, Vietnam und Myanmar. Die zwei besten Teams jeder Gruppe ermitteln vom 6. bis 11. März in Hin- und Rückspielen die beiden Olympiateilnehmer.