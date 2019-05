Von: Redaktion DER FARANG | 24.05.19

PATTAYA: Die Polizei hat am Mittwochabend im Elektronikeinkaufszentrum Tukcom an der South Pattaya Road einen Franzosen festgenommen, der in einem Geschäft ein Smartphone gestohlen hatte.

Den Diebstahl zeichnete eine Überwachungskamera auf. Im Nu verfolgten Mitarbeiter den Ausländer und hielten ihn bis zum Eintreffen der Polizei fest. Der 40-jährige Franzose hatte ein Huawei P30 Pro im Wert von 31.900 Baht entwendet. Er wird wegen Diebstahls angeklagt, zudem wegen illegaler Einreise nach Thailand.