Französischer Zoll beschlagnahmt 340.000 Euro in Auto aus Deutschland

DAX: Französische Zollfahnder haben bei der Kontrolle eines Wagens nahe der spanischen Grenze in einem Geheimversteck mehr als 340.000 Euro Bargeld entdeckt.

Bei der Überprüfung auf der Autobahn bei Dax habe das Paar im Wagen angegeben, für das Wochenende von Deutschland nach Madrid zu fahren, teilte der Zoll am Donnerstag mit. Bei der Durchsuchung des Wageninneren schlug der Zollhund an und die Beamten stießen auf eine Metallplatte, die auf ein verborgenes Versteck hindeutete. Die Fahnder flexten die Platte auf und stießen auf die enorme Geldsumme, die größtenteils aus 20- und 50 Euro-Scheinen bestand. Das albanische Paar kam vorläufig in Untersuchungshaft.