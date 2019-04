Written by: Redaktion DER FARANG | 25/04/2019

BANGKOK: Ein Forscherteam der Universität Rangsit hat herausgefunden, dass ein Cannabinoidextrakt zur Behandlung von Lungenkrebs beitragen kann.

Asst Professor Surang Leelawat, Direktor des neu gegründeten Medical Cannabis Research Institute des College of Pharmacy an der Rangsit University, gab am Dienstag auf einer Pressekonferenz das Ergebnis einer Studie bekannt. Ihr Forscherteam hat herausgefunden, dass Tetrahydrocannabinol (THC) und Cannabinol (CBN), aus Cannabis gewonnen, das Wachstum von Lungenkrebszellen in Mäusen stoppen können und somit das Potenzial bieten, neue Anti-Lungenkrebsmittel für Menschen zu werden.

Surang sagte, dies sei ein weiterer Schritt auf dem Weg zu einer wirksamen Behandlung, die viele Leben retten könnte, da Lungenkrebs eine der tödlichsten Krebsarten sei und es noch keinen wirksamen Weg gebe, diese tödliche Krankheit zu behandeln. Obwohl es noch zu früh sei zu behaupten, dass Cannabis Krebs heilen könne, werde dieses vielversprechende Forschungsergebnis in einer Phase klinischer Studien am Menschen weiterentwickelt. Laut Arthit Ourairat, Prorektor der Rangsit-Universität, hat die Universität bereits mit einigen großen Krankenhäusern Kontakt aufgenommen, um Versuche zur Behandlung von Lungenkrebs mit Cannabinoiden zu starten.