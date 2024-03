Formel 1 in Australien: Jagd auf Pole Position

MELBOURNE: Setzt Max Verstappen seine Formel-1-Dominanz auch in Australien fort? Der Red-Bull-Pilot peilt in Melbourne die Pole Position an. Kann ihn vielleicht ein Ferrari stoppen?

Formel-1-Weltmeister Max Verstappen nimmt in Australien seine dritte Pole Position dieser Saison ins Visier. Nach den Startplätzen eins in Bahrain und Saudi-Arabien will der niederländische Red-Bull-Pilot auch nach der Qualifikation in Melbourne am Samstag (6.00 Uhr MEZ/Sky) ganz vorn stehen. Der Gewinner der ersten beiden Grand Prix des Jahres beschädigte im Training zwar etwas den Unterboden seines Wagens, fuhr aber dennoch die zweitschnellste Zeit hinter Ferrari-Pilot Charles Leclerc.

Zwei Wochen nach seiner Blinddarm-Operation war auch Carlos Sainz im zweiten Ferrari wieder im Einsatz. Der Spanier bestand seine Härtetests im Training und wurde am Ende Dritter. Der einzige deutsche Formel-1-Stammpilot, Nico Hülkenberg von Haas, landete in den ersten beiden Einheiten in Melbourne weit hinten.