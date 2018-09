BANGKOK: Das Department of Airports plant an seinen 22 Flughäfen die Flughafengebühr für internationale Flüge um 50 Prozent auf 600 Baht zu erhöhen.

Die Rate für Inlandsflüge, jetzt bei 50 Baht, bleibt gleich. Die Flughäfen verlangen derzeit 400 Baht pro Passagier für internationale Flüge und 50 Baht für Inlandsflüge. „Die Rate ist sehr niedrig. Wir glauben, dass die Erhöhung Touristen und Fluggesellschaften nicht beeinträchtigen wird, da die neue Rate niedriger ist als der Durchschnitt anderer internationaler Flughäfen“, sagte Darun Saengchai, Generaldirektor des Department of Airports. Es will die Genehmigung noch in diesem Monat von der Zivilluftfahrtbehörde einholen. Zum Vergleich: Bangkoks Internationaler Airport Suvarnabhumi, betrieben von Airports of Thailand, berechnet 700 Baht für internationale Flüge und 100 Baht für Inlandsflüge.





Das Department of Airports betreibt 28 Provinzflughäfen: Mae Hong Son, Pai, Mae Sariang, Lampang, Phrae, Nan, Mae Sot, Tak, Phitsanulok, Phetchabun, Loei, Udon Thani, Sakon Nakhon, Nakhon Phanom, Roi Et, Ubon Ratchathani, Buriram, Khon Kaen, Nakhon Ratchasima, Hua Hin, Chumphon, Ranong, Surat Thani, Nakhon Si Thammarat, Krabi, Trang, Pattani und Narathiwat.