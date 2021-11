PATTAYA: Parallel zum „Pattaya International Fireworks Festival 2021“, das am Freitag und Samstag in der sichelförmigen Bucht von Pattaya ausgerichtet wird, findet am Pattaya Beach vor dem Einkaufszentrum Royal Garden Plaza (Google Maps) das „Kite Festival On The Beach“ statt.

Drei Tage lang, von Freitag, 26. November bis Sonntag, 28. November, dürfen sich die Besucher jeweils von 12.00 bis 18.00 Uhr auf mehr als 120 Drachen in den unterschiedlichsten Farben und Formen freuen, die am Strand in den Himmel steigen. Der Eintritt ist frei, es gelten alle obligatorischen Seuchenschutzregeln, u.a. Nasen-Mund-Schutz-Pflicht und Einhaltung der soziale Distanz.



Mehr erfahren Sie auf Facebook.