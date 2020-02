Florierender Grau- und Schwarzmarkt für Waffen

THAILAND: Nach dem Amoklauf eines Soldaten am letzten Wochenende im Einkaufszentrum Terminal 21 in Nakhon Ratchasima mit 29 Todesopfern stellen viele Menschen im Land die Frage nach der Verfügbarkeit von Waffen.

Das National News Bureau (NNT) berichtet auf seiner Facebook-Seite, dass es seit dem Jahr 1947 in Thailand Waffengesetze gibt. Menschen können Lizenzen für die Selbstverteidigung, den Schutz von Eigentum, den Sport und die Jagd erwerben. Seit einer Gesetzesänderung im Jahr 2017 dürfen nur thailändische Bürger Waffen besitzen. NNT räumt ein, dass Thailand Probleme mit einem „florierenden Grau- und Schwarzmarkt für Waffen“ hat. Das Königreich belegt weltweit den 13. Platz in Bezug auf den zivilen legalen und illegalen Waffenbesitz. Im Jahr 2016 gab es in Thailand 3.830 waffenbedingte Todesfälle, womit das Land als elftschlechtestes der Welt eingestuft wurde. In der Statistik liegt das Königreich hinter Ländern wie Brasilien, den USA und Indien.