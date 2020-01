Von: Redaktion DER FARANG | 07.01.20

BANGKOK: Die meisten der von der Zeitung „Krungthep Thurakit“ Ende letzten Monats befragten Firmenchefs glauben nicht, dass sich Thailands Wirtschaft im neuen Jahr verbessert.

Rund 68,4 Prozent der 100 befragten CEOs landesweit erwarten in diesem Jahr keine Verbesserung der Konjunktur, während 31,6 Prozent der Meinung waren, dass es in diesem Jahr mit der Wirtschaft aufwärts geht. Von denjenigen, die keine Verbesserung voraussehen, gaben 29,6 Prozent an, die Konjunktur würde sich verlangsamen, während 25,5 Prozent ein nur flaches Wachstum erwarten. 81,6 Prozent der Unternehmer gaben an, sie wollten ihre Geschäftspläne umsetzen, während 51,5 Prozent sich auf die Entwicklung von Geschäftsplattformen für neue Einnahmequellen konzentrieren wollen.