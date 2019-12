Von: Redaktion DER FARANG | 05.12.19

SAMUT PRAKAN: Ein 36-jähriger Getränkehersteller und seine Beifahrerin, eine bekannte Schauspielerin, kamen mit dem Leben davon, als ihr roter Ferrari am frühen Mittwochmorgen gegen eine Betonbarriere prallte und völlig zerstört wurde.



Der Fahrer, der für das PSC Motorsport-Team Rennen fährt, saß mit einem gebrochenen rechten Bein in seinem Sitz und musste von Rettungshelfern mit schwerem Gerät aus dem Wrack befreit werden. Seine 25 Jahre alte Begleiterin klagte über Brustschmerzen und wurde in das nahe gelegene Sikarin-Krankenhaus gebracht und später in ein anderes Hospital verlegt.

Der Ferrari war gegen 3.30 Uhr auf der Srinakarin Road im Dorf Samrong Nua von der Fahrbahn abgekommen und mit hoher Geschwindigkeit auf einer Einschienenbahn-Baustelle gegen eine Barriere geprallt. Der Fahrer glaubt, dass sein Auto auf einem Ölfleck ins Rutschen kam. Er habe die Kontrolle über den Sportwagen verloren und dieser sei mitten auf der Straße vor einer Betonschranke zum Stehen gekommen.