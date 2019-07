Von: Redaktion DER FARANG | 01.07.19

BANGKOK: Im Thunder Dome wurde am Samstagabend die kanadisch-thailändische Paweensuda „Fahsai“ Drouin zur Miss Thailand Universe gekrönt.

Die Juroren wählten die 26-Jährige unter mehr als 50 Teilnehmerinnen. Miriam Sornprommas wurde Zweite und Thanatchaphon Boonsang Dritte. Die 180 Zentimeter große Paweensuda ist in Kanada geboren und aufgewachsen. Ihr Vater ist Kanadier. Sie schloss ihr Studium der Kinesiologie an der University Calgary mit Auszeichnung ab. Als Erwachsene zog sie nach Thailand, um hier als Model und DJ zu arbeiten. Vor dem Wettbewerb Miss Thailand Universe nahm sie bereits an mehreren Schönheitswettbewerben teil. Bei Miss Universe Thailand 2017 belegte sie den zweiten Platz. Die Siegerin erhielt an Preisen 1,5 Millionen Baht, einen Volkswagen im Wert von 3,8 Millionen Baht und eine Eigentumswohnung im Wert von 12 Millionen Baht. Fahsai wird Thailand beim weltweiten Wettbewerb Miss Universe in Südkorea vertreten.