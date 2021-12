LOPBURI: Am Freitag eilten Rettungskräfte in den Mittagsstunden in den Bezirk Chai Badan in in der Provinz Lopburi in der Zentralregion von Thailand, wo ein F5-Kampfflugzeug der Königlich Thailändischen Luftwaffe abgestürzt war.

Die beiden Piloten hatten Glück im Unglück und konnten sich rechtzeitig mit dem Schleudersitz und Fallschirm aus der Unglücksmaschine retten. Während sie nur leichte Verletzungen erlitten wurde ein Passant bei dem Absturz schwer verletzt. Über die Absturzursache wurden keine Angaben gemacht.