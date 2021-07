In einer Chemiefabrik in der Nähe des internationalen Flughafens Suvarnabhumi ereignete sich am Montag in den frühen Morgenstunden eine gewaltige Explosion. Foto/Screenshot: fm91trafficpro/Twitter

SAMUT PRAKAN: Eine gewaltige Explosion und ein Feuer zerstörten am Montag in den frühen Morgenstunden eine Fabrik, die Plastikschaum herstellt und verursachten große Schäden in den Wohngebieten im Bezirk Bang Phli. Ersten Medienberichten folgend wurden bei dem Unglück einundzwanzig Menschen verletzt.

Die Explosion ereignete sich gegen 02.50 Uhr in einer Produktionsstätte der Ming Dih Chemical Company in der Soi King Kaew 21 im Moo 15 des Tambon Rachathewa. Auf dem Gelände wurden in fünf oder sechs Lagerhallen ca. 50 Tonnen Chemikalien gelagert. Die Explosion entfachte einen Großbrand, bei dem die gesamte Fabrik komplett zerstört und Gebäude in einem Umkreis von einem Kilometer schwer beschädigt wurden.

Die Feuerwehr der Rachathewa-Tambon-Verwaltungsorganisation wurde von Einsatzkräften der Nachbarorte unterstützt, insgesamt waren bei dem Großbrand 30 Löschfahrzeuge im Einsatz. Gegen Sonnenaufgang wurde der Brand unter Kontrolle erklärt. Die Ursache für das Unglück ist noch nicht bekannt und ist Gegenstand weiterer Ermittlungen.

Die Fabrik im Distrikt Bang Phli liegt in der Nähe des Suvarnabhumi International Airport.