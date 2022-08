Von: Björn Jahner | 19.08.22

HUA HIN: Das Wasser des Privatpools plätschert, Tropenvögel trällern ihr unverwechselbares Lied, Palmwedel wiegen sich sanft im warmen Wind. Tausende deutschsprachige Rentner träumen vom Ruhestand in Thailand. Sie sehnen sich nach 365 Tagen Sommer im Jahr und die Freude am Müßiggang in einem luxuriösen Umfeld. Denn wer bereits zu Berufszeiten einen gehobenen Standard gewohnt war, möchte auch im Ruhestand keine Abstriche machen.

Eine Poolvilla in den Tropen ist für viele Ruheständler der Luxus für den Lebensabend. Mountain Range Villas, ein neues Siedlungsprojekt im Premiumbereich, erfüllt interessierten Käufern diesen Traum.

Golfplatz nur einen Steinwurf entfernt

Die entstehende Villensiedlung bietet ihren Bewohnern ein Höchstmaß an Exklusivität: Sie umfasst lediglich neun Villen im nordischen Designstil und befindet sich nur fünf Fahrminuten vom Black Mountain Golf Club und Black Mountain Water Park entfernt sowie 10 Fahrminuten von der Innenstadt Hua Hins.

Die 154 qm großen Villen verfügen über zwei Schlafzimmer, zwei Badezimmer, eine europäische Küche, ein großes Wohnzimmer, eine große überdachte Terrasse und ein Carport mit Platz für zwei Fahrzeuge. Der Höhepunkt ist der einladende 8,20-Meter-Privatpool, eingebettet in einen herrlich angelegten Tropengarten. Zur Auswahl stehen verschiedene Grundstücksgrößen – von 240,64 qm bis 346,84 qm. Weiteres Land kann günstig dazugekauft werden. Die Verkaufspreise der Villen liegen zwischen 3,5 bis 4,9 Millionen Baht.

Neben zwei Schlaf- und Badezimmern und einem großen Wohnzimmer umfassen die Villen auch ein Carport.

Ein außergewöhnliches Merkmal der Villen ist die Deckenhöhe von 4 m, die eine gute Belüftung ermöglicht und natürliches Licht in jeden Raum eindringen lässt. Alle Villen verfügen über hochwertige Einbauschränke im Schlaf- und Badezimmer, eine L-Shape-Einbauküche und hochwertige Einbaumöbel im Wohnzimmer.

Zusätzlich besteht die Möglichkeit einer Dachterrasse über dem Carport mit herrlichem Blick auf die Black Mountains in der Größe von 5,70 x 7,60 m (= 43,32 qm).

Die Siedlung besticht nach Aussage des Bauträgers mit einem parkähnlich angelegten Tropengarten, der die verschiedenen Arten von Pflanzen, Bäumen und Sträuchern umfasst. Für ein Höchstmaß an Sicherheit wird mit einem CCTV- und einem elektronischen Zugangssystem gesorgt.

Alle Villen verfügen über hochwertige Einbaumöbel. Die L-Shape-Einbauküche ist ein echter Hingucker.

Grundstücke als Eigentum verfügbar

Im Gegensatz zu vielen anderen Villensiedlungen sind die Grundstücke der Mountain Range Villas als Eigentum verfügbar und auch die monatliche Maintenance-Gebühr in Höhe von 1.900 Baht ist erfreulich niedrig. Dank Solar-Straßenbeleuchtung werden die Kosten auf ein Minimum reduziert. Darüber hinaus werden Wasser und Strom von der Gemeinde ohne zusätzliche Gebühren oder Aufschläge des Projektentwicklers bezogen.

Da alle Dienstleistungen, u.a. Gartenpflege, Poolreinigung, Reinigungsservices etc., auf Wunsch zur Verfügung stehen, können die Bewohner der Mountain Range Villas ihren Ruhestand unter der Sonne Thailands sorgenfrei in vollen Zügen genießen.

Deutschsprachige Auskunft erteilt der Legal and Marketing Director Torsten Voigt unter der Rufnummer +66 (0)93-096.7898 und per E-Mail.

Weitere Informationen fin­den Sie unter www.mountainrangevillas.com.