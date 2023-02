Eurokurs fällt nach EZB-Entscheidungen

Von: Redaktion (dpa) | 02.02.23

FRANKFURT/MAIN: Der Eurokurs ist am Donnerstag nach geldpolitischen Entscheidungen der Europäischen Zentralbank unter Druck geraten. Am Nachmittag rutschte der Kurs um mehr als einen Cent, fiel unter die Marke von 1,09 Dollar und erreichte ein Tagestief bei 1,0886 Dollar. Am Nachmittag hatte die EZB wie erwartet den Leitzins zur Eindämmung der Inflation um 0,5 Punkte auf 3,0 Prozent angehoben.

Christian Lips, Chefvolkswirt der NordLB, verwies auf Aussagen von EZB-Präsidentin Christine Lagarde. Diese sagte, dass alle künftigen Entscheidungen datenabhängig seien. Sie bekräftigte, dass die Inflation zwar viel zu hoch sei, die Risiken für die weitere Entwicklung aber ausgeglichener seien. Nach Einschätzung des Analysten Michael Hewson vom Handelshaus CMC Markets deuten die Aussagen darauf hin, dass die Zeit der Zinserhöhungen dem Ende zugeht.