Es wird in weiten Teilen des Landes kühler

THAILAND: Bis Freitag dieser Woche sagen Meteorologen niedrigere Temperaturen für Ober-Thailand voraus.

Die Temperaturen sollen im Norden und Nordosten um 2 bis 4 Grad sowie in Zentralthailand und im Osten um 1 bis 3 Grad Celsius sinken, teilte Generaldirektor Phuwiang Prakhammin vom Meteorologischen Amt mit. Verursacht werden kühlere Tage und Nächte durch ein Hochdruckgebiet, das von China nach Thailand zieht. Es bringt einigen Regionen Gewitter. Am Montagmorgen betrug die Temperatur auf dem Doi Inthanon in Chiang Mai, Thailands höchsten Berg, kühle 6 Grad. Der starke Nordost-Monsun wird über dem Golf von Thailand und dem Süden vermehrt Regen bringen.