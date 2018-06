BANGKOK: Ertrinken ist nach wie vor die häufigste Todesursache bei Kindern.

Laut neuen Zahlen, die jetzt veröffentlicht wurden, ertranken von März bis Mai, also während der Schulferien, 113 Kinder, deutlich weniger als die 448 Todesfälle im selben Zeitraum vor sechs Jahren. Das Gesundheitsministerium räumt ein, dass Ertrinken im Jahr 2017 immer noch die Todesursache Nr. 1 bei thailändischen Kindern war, obwohl die Zahl seit 2005 stetig gesunken ist. Im vergangenen Jahr ertranken 708 Kinder laut offiziellen Statistiken, der niedrigste Stand seit 1996.

Laut dem Bureau of Non Communicable Diseases sind in den letzten Jahren durchschnittlich 957 Kinder unter 15 Jahren ertrunken, während viele private Stiftungen die Zahl mit mehr als 2.600 pro Jahr angeben. Schwimmen wird Kindern allgemein nicht beigebracht. Andrew Stenning, Gründer der Swimsafe Sharks Thailand, einer Organisation zum Schutz vor Ertrinken, fordert: Schulen sollten mehr Unterrichtsprogramme über Wassersicherheit, Schwimmen und Hochwasser starten.