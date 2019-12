Von: Redaktion DER FARANG | 14.12.19

PATTAYA: Die erste öffentliche Anhörung zum Bau einer Straßenbahn in der Innenstadt ist für den kommenden Montag, 16. Dezember, anberaumt worden.

Über den geplanten Verlauf der Schienenbahn wird ab 20.30 Uhr im Konferenzraum im achten Stock des Brighton Grand Pattaya Hotels in Naklua in thailändischer Sprache berichtet, heißt es bei „The Pattaya News“. Seit dem Jahr 2016 wird in der Verwaltung und im Stadtrat über eine Bahn diskutiert, die den starken Verkehr mit ständigen Staus entlasten soll. Das Stadtbahnprojekt scheint jetzt von der Regierung grünes Licht zu bekommen, weil es als ein wichtiges Infrastrukturprojekt des Östlichen Wirtschaftskorridors (ECC) gilt. Am Montag werden Details zu Machbarkeit, Design und Umweltverträglichkeit vorgestellt.