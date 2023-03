Von: Redaktion DER FARANG | 14.03.23

HUA HIN: Am 1. März 2023 konnte die Präsidentin der Swiss Society Hua Hin (SSHH), Beatrice Gurini, 56 Mitglieder zur vierten Generalversammlung (GV) im Mövenpick Asara Resort & Spa begrüßen.

Im vergangenen Jahr verzeichnete die SSHH wieder ein Mitgliederwachstum. Ende Dezember 2022 waren 127 Mitglieder registriert, das sind 16 Mitglieder mehr als ein Jahr zuvor.

Finanziell ist der Verein solide aufgestellt, für 2022 wird wiederum ein Vereinsgewinn realisiert. Dank diesem Gewinn wurden die Mitglieder an der 1. August-Feier, zum Weihnachtsessen und am Neujahrstreffen zu einem Apéro aus der Vereinskasse eingeladen. Am Ostertreffen wurde jedem Teilnehmer ein leckeres „Osterchüechli“ und an der Weihnachtsfeier ein großer „Spitzbueb“ in Form eines Samichlaus geschenkt. Herzlichen Dank an alle, die diese wunderschönen Geschenke produziert und eingepackt haben.

Turnusgemäß wird alle zwei Jahre der Vorstand neu gewählt. Die Funktion des Kassiers und die des IT-Verantwortlichen mussten wegen Rücktritten neu besetzt werden. Beatrice Gurini als Präsidentin und die restlichen Vorstandsmitglieder wurden unter Applaus einstimmig gewählt.

An der GV 2022 und an der Weihnachtsfeier wurde wiederum eine Tombola zugunsten gemeinnütziger Organisationen durchgeführt. An der GV haben die Mitglieder entschieden, dass der Tombola Erlös von 67.500 Baht an folgende Organisationen, die in oder um Hua Hin angesiedelt sind, verteilt wird:

● Days for Girls Hua Hin

● Stay Hopeful – zero food waste

● Caros world the way of magic

● Snakes of Hua Hin

Die nach wie vor steigenden Mitgliederzahlen, die vielen Teilnehmer an den monatlichen Treffen und die Aktivitäten im Hintergrund sind ein Indiz dafür, dass die Swiss Society Hua Hin erfolgreich agiert.

Nach eineinviertel Stunden konnte Beatrice Gurini die vierte GV erfolgreich abschließen.

Der März-Treff fand unmittelbar nach der Generalversammlung im Mövenpick Asara Resort & Spa statt. 76 Mitglieder und Freunde der Schweiz nahmen an diesem Treffen teil. Das Nachtessen wurde in Form eines reichhaltigen Buffets aufgetischt.