Foto: National News Bureau Of Thailand

MAE SAI: Das Meteorologische Amt hat am Freitag (17. November 2023) um 08.37 Uhr ein Erdbeben mit einem Epizentrum in Myanmar gemeldet, das auch in mehreren Regionen Thailands zu spüren war.

Die Koordinaten des Erdbebens sind 21,189° nördlicher Breite und 99,344° östlicher Länge. Es hatte eine Stärke von 6,4 auf der Richterskala und eine Tiefe von 9 Kilometern. Das Epizentrum befindet sich etwa 100 Kilometer nordwestlich des Bezirks Mae Sai in der thailändischen Provinz Chiang Rai.

Berichten zufolge spürten Bewohner in Chiang Rai, Chiang Mai, Lamphun, Nan und sogar in der Hauptstadt Bangkok das Beben. Die Behörde wird weitere Einzelheiten bekanntgeben, sobald sie verfügbar sind.