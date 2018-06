Von: Redaktion DER FARANG | 12.06.18

Foto: The Nation

LOEI/PHITSANULOK: Der Damm der Talsperre Kwae Noi Bamrung Daen in Phitsanulok ist durch das leichte Erdbeben in der Provinz Loei nicht beschädigt worden.

Das sagte Bundith Inta, Direktor der Talsperre, nachdem das Seismologische Büro der Meteorologischen Behörde am Sonntag um 22.08 Uhr ein Erdbeben der Stärke 3,4 auf der nach oben offenen Richterskala gemessen hatte. Das Epizentrum lag im Bezirk Wang Saphung, in der Nähe der Talsperre. Die Bewohner in mehreren Bezirken wurden durch die Erdstöße aufgeschreckt. Verletzt wurde aber niemand. Laut Bundith Inta widersteht der Damm Erdbeben bis zu einer Stärke von 7.