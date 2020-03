Ab Mittwoch (18. März 2020) werden in den Entertainmentbetrieben Bangkoks, im Bild die Nana Plaza, die bunten Lichter ausbleiben. Foto: Jahner

BANGKOK: Alle Entertainmentbetriebe und Sportstätten in und um Bangkok, dazu zählen auch Pubs, Massagesalons und Nachtclubs, werden laut einem Bericht von „Thai PBS World“ für zwei Wochen geschlossen, um die Ausbreitung des Coronavirus einzudämmen, kündigte Premierminister Prayut Chan-o-cha am Dienstagnachmittag an.

Prayut führte fort, dass zudem ein Verbot für alle öffentlichen Massenveranstaltungen und Aktivitäten erlassen wurde. Dazu zählen u.a. Konzerte, Ausstellungen und religiöse Versammlungen.

Das Verbot wird ab Mittwoch in Kraft treten.

Das Maßnahmenpaket wurde vom Ausschuss zur Bekämpfung von Covid-19 unter dem Vorsitz des Premierministers vorgeschlagen und am Mittwoch vom Kabinett gebilligt.

Das Kabinett billigte auch Prayuts Vorschlag, die Songkran-Feiertage zu verschieben.