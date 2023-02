Von: Björn Jahner | 03.02.23

Foto: The Nation

BANGKOK: In den Restaurants, Geschäften und Straßenständen in Bangkoks „New Chinatown“ herrscht wieder reger Betrieb, nachdem es in dem Gebiet zwei Jahre lang wegen der Pandemie ruhig gewesen war.

Das „neue Chinatown“ – nicht zu verwechseln mit dem ursprünglichen Chinatown im Yaowarat-Gebiet – erstreckt sich von der Huai-Khwang-Kreuzung bis zur Pracha Uthit Road.

Die meisten Menschen, die in der vergangenen Woche das Viertel besuchten, waren chinesische Staatsangehörige, die anlässlich des chinesischen Neujahrsfestes nach Thailand gereist waren und ihren Urlaub verlängert hatten.

Foto: The Nation

Chinesische Touristen kehren nach Thailand zurück, nachdem Peking am 8. Januar dieses Jahres seine strengen Covid-19-Reisebeschränkungen aufgehoben hat. Die Thailändische Tourismusbehörde rechnet daher im ersten Quartal mit etwa 300.000 Ankünften aus China und für das gesamte Jahr mit mindestens 5 Millionen. Damit dürfte die Zahl der Ankünfte in diesem Jahr auf mindestens 25 Millionen ansteigen.

Foto: The Nation

Die Wissenschaftlerin Chada Triamvithaya, der die Ansiedlung heutiger Chinesen in Thailand untersucht hat, glaubt, dass „New Chinatown“ hauptsächlich von Einwanderern aus den chinesischen Provinzen Guangxi und Yunnan im äußersten Süden bzw. Südwesten der Volksrepublik bevölkert ist.

Laut Khun Chada handelt es sich bei den chinesischen Staatsangehörigen, die in „New Chinatown“ leben, um vorübergehende Einwanderer, die sich zu Reise- oder Ausbildungszwecken in Thailand aufhalten. Für sie stellt das Viertel ein bevorzugtes Wohnquartier dar, da die Restaurants, die ebenfalls von chinesischen Einwanderern betrieben werden, eine authentische Küche bieten.

„New Chinatown“ ist auch ein Paradies für Shoppingfans, und die beliebtesten Produkte bei chinesischen Touristen sind getrocknete Früchte, Milchtabletten, pflanzliche Salben, Honig und Gummikissen.