Empfindliche Niederlage für Red Wings in NHL

Von: Redaktion (dpa) | 10.04.24

DETROIT: Seit 2016 waren die Detroit Red Wings nicht mehr in den Playoffs der NHL, dieses Jahr soll sich das ändern. Die Niederlage gegen die Washington Capitals ist doppelt bitter für Moritz Seider.

Eishockey-Nationalspieler Moritz Seider hat mit den Detroit Red Wings in der NHL erneut verloren und damit im Kampf um die Qualifikation für die Playoffs einen empfindlichen Rückschlag kassiert. Gegen den direkten Konkurrenten Washington Capitals unterlagen die Red Wings am Dienstagabend (Ortszeit) 1:2. Es war die sechste Niederlage aus den vergangenen acht Partien für Detroit, das erstmals seit 2016 wieder an den Playoffs um den Stanley Cup teilnehmen will.

Die Capitals haben nun aber einen Punkt Vorsprung auf die Red Wings und belegen eineinhalb Wochen vor dem Ende der Hauptrunde den zweiten Wildcard-Platz der Eastern Conference. Alexander Owetschkin traf zum 2:0 für Washington und kommt damit als erster Profi der NHL-Geschichte auf 18 Spielzeiten mit 30 Treffern oder mehr.

Niederlagen gab es auch für Tim Stützle und JJ Peterka, die beide wie Seider bei der Eishockey-WM in Tschechien für Deutschland aufs Eis wollen. Stützle verlor mit den Ottawa Senators 0:2 gegen die Florida Panthers, Peterka unterlag mit den Buffalo Sabres den Dallas Stars 2:3.

Sein Debüt in der besten Liga der Welt gab der deutsche Nationalspieler Maksymilian Szuber. Mit den Arizona Coyotes verlor der 21 Jahre alte Verteidiger 0:5 bei den Seattle Kraken, für die Torhüter Philipp Grubauer sämtliche 39 Schüsse auf sein Tor abwehrte. Der letztjährige WM-Teilnehmer, der 2023 zum Silber-Team zählte, kam 17 Minuten zum Einsatz. Beide Teams können die Playoffs nicht mehr erreichen. Als Szuber schon in der Anfangsphase auf die Strafbank musste, fiel das frühe 0:2.