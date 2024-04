Draisaitl erreicht mit Oilers die NHL-Playoffs

Von: Redaktion (dpa) | 06.04.24

EDMONTON: Die Edmonton Oilers haben zum fünften Mal in Serie die Playoffs in der NHL erreicht. Leon Draisaitl durchbricht erneut die Marke von 100 Torbeteiligungen in einer Saison.

Der deutsche Eishockey-Starspieler Leon Draisaitl hat mit den Edmonton Oilers in der NHL die Playoffs erreicht. Die Oilers gewannen am Freitag (Ortszeit) das Topspiel gegen die Colorado Avalanche mit 6:2 (2:2, 2:0, 2:0) und sind nicht mehr von einem der ersten acht Plätze der Western Conference zu verdrängen.

Draisaitl bereitete gegen Colorado zwei Treffer vor und erreichte damit erneut die Marke von 100 Torbeteiligungen in einer Saison. Während dem 28 Jahre alten Kölner das zum fünften Mal in seiner NHL-Karriere gelang, hat bislang noch kein anderer Deutscher die Marke in einer Saison erreicht.

In der Eastern Conference spitzt sich derweil der Kampf um die letzten beiden Playoff-Plätze zu. Sechs Teams trennen aktuell nur vier Punkte, darunter die Detroit Red Wings mit Moritz Seider und die Buffalo Sabres mit JJ Peterka. Die Sabres haben ihre Resthoffnung mit einem 4:2 im direkten Duell bei den kriselnden Philadelphia Flyers aufrechterhalten, Peterka bereitete dabei einen Treffer mit vor. Philadelphia belegt aktuell noch Platz acht, hat aber sechs Spiele in Serie verloren.

Die Sabres profitieren auch von weiteren Niederlagen der Konkurrenz: Die Washington Capitals verloren mit dem 2:4 bei den Carolina Hurricanes das fünfte Spiel in Serie. Detroit unterlag mit 3:4 gegen Liga-Primus New York Rangers, auch Seider bereitete einen Treffer vor. Nutznießer sind auch die Toronto Maple Leafs und Tampa Bay Lightning, die ihren Playoff-Platz im Osten nun sicher haben.

Torhüter Philipp Grubauer, für den es mit den Seattle Kraken nicht mehr um die Playoffs geht, parierte beim 3:1-Sieg der Kraken bei den Anaheim Ducks 16 Schüsse auf sein Tor.