Von: Redaktion DER FARANG | 06.08.20

Auf dem Khlong Saen Saeb sollen Diesel- durch Elektroboote ersetzt werden. Foto: The Thaiger

BANGKOK: Die Marinebehörde hat den Testlauf eines neuen Elektrobootes auf dem Kanal Saen Saeb erfolgreich abgeschlossen. Der Test war Teil der Entwicklung eines Elektrobootes als Ersatz für die dieselangetriebenen, lauten und schmutzigen Kanal- und Flussfähren.

Laut Wittaya Yamuang, Generaldirektor der Marineabteilung, legte das umweltfreundliche Passagierboot auf dem Khlong Saen Saeb innerhalb von 20 Minuten die vier Kilometer von der Anlegestelle Phan Fah Lilat bis zum Pier Pratunam ohne Lärmbelästigung mit einer Geschwindigkeit von etwa 22 km/h zurück.

Bert Fabian, Programmbeauftragter in der Behörde für Luftqualität und Mobilität, sagte sobald die Betreiber ihre veralteten, umweltverschmutzenden Dieselboote durch Elektroboote ersetzten, böte das Khlong-Netz der Stadt eine saubere Alternative zu den überlasteten Straßen und würde sich auch deutlich auf die Luftverschmutzung in Bangkok auswirken. Der Verkehrssektor ist die größte Quelle der Luftverschmutzung in Bangkok. Eine kürzlich durchgeführte Studie ergab, dass Fahrzeugabgase bis zu 52 Prozent der Verschmutzung verursachen.

Die Marinebehörde arbeitet mit der Kasetsart-Universität zusammen, um die 100-sitzige Passagierfähre mit elektrisch betriebenem Motor zu bauen. Das Testschiff entstand aus Aluminium und kann 60 Kilometer zwischen den Aufladungen zurücklegen. Jetzt werden weitere Tests durchgeführt, um die Lebensfähigkeit und Praktikabilität der neuen Boote zu beurteilen, bevor sie auf den Khlongs der Stadt eingeführt werden.