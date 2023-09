Von: Björn Jahner | 19.09.23

CHACHOENGSAO: Immer wieder kommt es in der Provinz Chachoengsao im Osten des Landes zu gefährlichen Konflikten zwischen Wildtieren und Menschen. So auch am letzten Samstag (16. September 2023), als ein wilder Elefant probierte, die Arbeiter einer Eukalyptusplantage anzugreifen. Dabei wurde ein Bagger zum Feind des Dickhäuters.

Ein wilder Elefant namens „Pang Chatri“ (Pang bedeutet weiblicher Elefant), der etwa 10 Jahre alt ist, versuchte am Samstag die Eukalyptusschneidearbeiter auf der Lat-Krathing-Plantage im Bezirk Sanam Chai Khet in der Provinz Chachoengsao anzugreifen.

Als die Arbeiter das Tier bemerkten, probierten sie es mit lärmenden Feuerwerkskörpern zu vertreiben, ergriffen jedoch erfolglos die Flucht. Nur der Baggerfahrer blieb allein zurück. Der Elefant machte daraufhin den Bagger als seinen Feind aus und umkreiste das Fahrzeug mehrere Stunden.

Es dauerte mehr als drei Stunden, bis das wütende Tier von dem Bagger abließ und im Dschungel verschwand. Dennoch konnte der Baggerfahrer es nicht riskieren, von seinem Fahrzeug abzusteigen.

Beamte des Khao Ang Rue Nai Wildlife Sanctuary entsandten daraufhin gegen 18.00 Uhr Hilfskräfte, um den Baggerfahrer aus seiner misslichen Lage zu befreien. Anschließend setzten sie Drohnen mit Infrarot-Wärmesensoren ein, um den Elefanten aufzuspüren und zu verhindern, dass er nachts in die Gemeinde zurückkehrt.

Die Beamten vermuten, dass das Tier während des Vorfalls gestresst war.

Chachoengsao ist eine der Provinzen, in denen es häufig zu Konflikten zwischen Elefanten und Menschen kommt, da sich die Städte ausdehnen und in den natürlichen Lebensraum der Wildtiere eindringen.