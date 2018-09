Von: Michael Lenz | 09.09.18



JAKARTA: Die indonesische Hauptstadt ist eine der am dichtesten besiedelten Städte der Welt. Und noch ein Superlativ kennzeichnet die südostasiatische Metropole: sie ist die am schnellsten versinkende Stadt der Welt.

In gut dreißig Jahren könnte die 10-Millionen-Einwohnerstadt zum Teil im Meer verschwunden sein, warnen die Experten vom Bandung Institute of Technology (BIT). Die in sumpfigen Gebiet entstandene Megastadt ist in den vergangenen drei Jahrzehnten um vier Meter gesunken und liegt schon so tief, dass die mit Müll beladenen Flüsse der Stadt schon bergauf fließen müssen, um in die Bucht von Jakarta münden zu können. Die Hälfte der Stadt liegt bereits unterhalb des Meeresspiegels. Besonders übel dran ist Nord-Jakarta, das mit atemberaubenden 25 Zentimetern pro Jahr versinkt.