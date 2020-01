Ein Juwel im tiefsten Westen Nordthailands

Von: Ursula Spraul-Doring | 04.01.20

THAILAND: Mae Hong Son ist eingebettet in eine wilde Berglandschaft und ein Paradies für Naturliebhaber, die die Einsamkeit im Hochland des thailändischen Nordens lieben. Die „Stadt der drei Nebel“ gilt als perfekter Ausgangspunkt für Trekking-Touren oder wilde Floßfahrten auf den zahlreichen Flüssen der Region. Ein beliebtes Ausflugsziel sind die Sonnenblumenfelder am Doi Mae Ukhor, die in der kühlen Jahreszeit in voller Blüte stehen.