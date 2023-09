Von: Björn Jahner | 02.09.23

Rudolf Hofer, General-Honorarkonsul der Republik Österreich in Pattaya, lädt zur Feier des Nationalfeiertags ins Hilton ein. Foto: Jahner

PATTAYA: General-Honorarkonsul Rudolf Hofer lädt alle Österreicher in Pattaya zu einem ganz besonderen Ereignis ein. Am 27. Oktober 2023, anlässlich des österreichischen Nationalfeiertags, werden wieder die österreichischen Wurzeln in der Touristenmetropole gefeiert. Dieses Jahr verspricht die Veranstaltung, die im renommierten Hilton Pattaya stattfindet, ein unvergessliches Erlebnis zu werden.

Die Wahl des Hilton Pattaya als Veranstaltungsort ist dem engen Band der Freundschaft zwischen dem österreichischen General-Honorar-Konsul Rudolf Hofer und dem Generalmanager des Hilton Pattaya, Rudolf Tröstler, zu verdanken. Tröstler hat bereits angekündigt, dass diese Nationalfeier ein bisher nie dagewesenes Erlebnis sein wird. Der Veranstaltungsort erstreckt sich hoch über den Dächern der Stadt und bietet eine elegante Kulisse für die Feierlichkeiten.

Kulinarische Reise nach Österreich

Die Gäste dürfen sich auf eine kulinarische Reise in die Heimat freuen, denn das Buffet, zusammengestellt von den hochgelobten Hilton-Chefs, wird eine breite Auswahl an österreichischen Spezialitäten und Weinen bieten.

Die musikalische Unterhaltung wird von der aus Österreich eingeflogenen „Bürgermeisterband“ bereitgestellt. Diese Gruppe, bestehend aus elf österreichischen Bürgermeistern aus verschiedenen Regionen Tirols, hat sich vor Jahren zusammengefunden, um gemeinsam Musik zu machen. Heute reisen sie fast überall auf der Welt, um ihr Publikum zu begeistern. „Die Österreicher sind stolz auf ihre Volksmusik und Tänze“, sagt Rudolf Hofer und verspricht, dass die Bürgermeisterband für jede Menge Spaß und Unterhaltung sorgen wird.

Unter den Ehrengästen, die die Feierlichkeiten aufwerten werden, befinden sich der österreichische Botschafter in Thailand, S.E. Wilhelm Donko, und seine Gattin, sowie der französische Botschafter in Thailand, S.E. Thierry Mathou. Auch Pattayas Bürgermeister Poramet Ngampichet und der Chef der Immigration der Provinz Chonburi, Pol. Col. Parinya Klinkesorn, werden erwartet.

Nationalfeier über den Dächern Pattayas

Das Hilton Pattaya verspricht ein exklusives Erlebnis über den Dächern der Stadt. Foto: Hilton Pattaya

Die großzügige Gastfreundschaft des österreichischen General-Honorar-Konsulats Pattaya ist bemerkenswert. Alle österreichischen Staatsbürger in Pattaya sind herzlich eingeladen, mit Begleitung und/oder Kindern kostenlos teilzunehmen. Sowohl die exquisiten österreichischen Weine als auch das reichhaltige Buffet gehen aufs Haus. Jede weitere Bestellung wird jedoch individuell abgerechnet.

Der Einlass zur Veranstaltung beginnt um 18.30 Uhr, und die Feierlichkeiten beginnen um 19.00 Uhr. Um teilzunehmen, ist eine Registrierung erforderlich, die entweder persönlich im Österreichischen General-Honorar-Konsulat Pattaya (Karte) auf dem Gelände des Thai Garden Resorts an der North Pattaya Road, per E-Mail (bitte unbedingt auf eine Rückbestätigung warten!) oder telefonisch unter 038-422.634 und 081-983.7417 erfolgen kann. Eine angemessene Abendgarderobe wird vorausgesetzt.