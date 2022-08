Von: Wolfgang Payer | 19.08.22

PATTAYA: Gute Nachricht für alle, die aus D-A-CH (Deutschland, Österreich, Schweiz) nach Thailand reisen und für längere Zeit bleiben oder gar hier leben wollen.

Inzwischen kann man ein ED-Visum (Studienvisum) ganz einfach ONLINE über ein e-Visa (elektronisches Visum) beantragen. Lange An- und Abfahrtswege zu einer Thailändischen Botschaft oder einem Thai-Konsulat sowie Wartezeiten vor Ort (Antrag abgeben und Tage oder Wochen später wieder abholen) gehören vermutlich langfristig oder gar für immer der Vergangenheit an.

Ein ED-Visum bekommt jeder ab 12 Jahren. Nach oben gibt es keine Altersbeschränkung. Vorwiegend wird es jedoch von Personen genutzt, die unter 50 Jahre alt sind, da sie noch keinen Anspruch auf ein Ruhestandsvisum (Retirement Visa) haben, bzw. von denjenigen, die nicht in der Lage sind ein monatliches Einkommen von ca. 1.700 Euro/ CHF nachzuweisen und/ oder auch kein Bankguthaben von umgerechnet 800.000 Baht, (bzw, 400.000 Baht für mit Thais Verheiratete) besitzen.

Mit einem ED-Visum kann man sich über einen langen Zeitraum (mindestens 6 Monate) bis hin zu mehreren Jahren in Thailand aufhalten. Man besucht an mehreren Tagen pro Woche für jeweils 2 Stunden einen Sprachkurs und lernt dabei z.B. Englisch oder Thai.

In Gruppenkursen ist die Kurssprache Englisch, d.h., dass Erklärungen in einfachem Englisch gemacht werden, also auch geeignet für diejenigen, deren Englisch schon etwas eingerostet ist und einer Auffrischung bedarf. Wer Englisch- oder Thaiunterricht mit einem deutschsprachigen Lehrer möchte, kann dies (je nach Schule) in einem Individualkurs als Privatunterricht (Einzelschulung) bekommen. Vorsicht ist bei Schulen geboten, die einen ED-Visakurs als ONLINE-Kurs anbieten. Dies ist nicht zulässig, da der Gesetzgeber die Präsenz im Unterricht erwartet, um Visa-Missbrauch vorzubeugen.

Der Weg zum Visum

1. Man sucht sich eine geeignete und vertrauenswürdige Sprachschule an dem Ort in Thailand, wo man seinen Langzeiturlaub verbringen, bzw. wo man längerfristig leben möchte, und meldet sich dort für ein ED-Visum an. (Anmeldeformular ausfüllen, Passkopien zusenden, Anzahlung leisten). Bitte beachten, dass die Bearbeitungszeit der Behörden einige Wochen in Anspruch nimmt.

2. Die Sprachschule schickt dem Antragsteller dann alle notwendigen Schul-Unterlagen, sowie die Bestätigung des Thailändischen Bildungsminis­teriums für die Zulassung zur Kursteilnahme per E-Mail zu. Eine Ablehnung des ED-Visums ist bei Antragstellern aus dem europäischen Raum unüblich.

Das ED-Visum kann jetzt online als ein e-Visa beantragt werden. Der Besuch der Botschaft entfällt somit.

3. Alle Dokumente (zusammen mit den eigenen persönlichen Unterlagen) sendet man an die zuständige Botschaft in dem Land, in dem man lebt. Für Deutschland ist es die Thailändische Botschaft in Berlin oder das Königlich Thailändische Generalkonsulat in München und Frankfurt/Main. Es müssen ein Online-Antrag ausgefüllt und einige Nachweise (z.B. aktueller Wohnort, Adresse in Thailand, etc.) erbracht werden. Die Visagebühren betragen aktuell 70 Euro.

4. Nach ca. 2 Wochen wird einem das elektronische ED-Visum per E-Mail zugeschickt.

Wer sich mit einem Computer und Online-Anträgen nicht so gut auskennt, kann das e-Visa von einer erfahrenen Agentur gegen eine Servicepauschale durchführen lassen. Hier in Pattaya leiten wir die Unterlagen für unsere Kunden auf Wunsch an die Agentur weiter.

Eine genaue Aufstellung der benötigten Unterlagen finden Sie auf der Webseite der Thailändischen Botschaft unter https://bit.ly/3b7ruT4.

Wer nach Pattaya kommen möchte, kann sich gerne an uns wenden. Wir verfügen auch über schöne und moderne Apartments zur monatlichen Miete direkt am Strand, sodass Sie sich um nichts weiter kümmern müssen.

Beantragung auch direkt vor Ort

Wer sich bereits in Thailand befindet, kann das ED-Visum auch direkt hier vor Ort beantragen, egal mit welchem Visum man eingereist ist.