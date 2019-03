Von: Redaktion DER FARANG | 22.03.19

BANGKOK: Die Stadtverwaltung (BMA) hat Unternehmen, Organisationen und nicht zuletzt die Bürger aufgerufen, am Samstag, 30. März, an der Aktion „60+ Earth Hour 2019" teilzunehmen.

Die Earth Hour ist eine weltweite Aktion. Überall auf der Erde beteiligen sich tausende Städte und vor allem Millionen Menschen an der „Stunde der Erde", indem sie pünktlich um 20.30 Uhr Ortszeit für eine Stunde das Licht im eigenen Zuhause, in Regierungsgebäuden, bei Sehenswürdigkeiten oder in Geschäften ausschalten. Gemeinsam sollen die Menschen ein starkes Zeichen für einen lebendigen Planeten setzen und mehr Klimaschutz fordern.

Die BMA ist seit 2008 Teil der „Earth Hour“. Am 30. März wird der zentrale Veranstaltungsort in Bangkok die Central World Plaza im Distrikt Pathumwan sein. Im Laufe des Tages werden verschiedene Bezirksbüros Aktivitäten anbieten, z. B. Märsche, Fahrradfahren und Pflanzenanbau (ab dem 25. März). Im letzten Jahr hatten an der Aktion 121 Organisationen teilgenommen. Der Stromverbrauch sank während der Stunde um 2.002 Megawatt im Wert von 7,86 Millionen Baht. Während eines Jahrzehnts seiner Beteiligung an der „Earth Hour“ sei es der Stadtverwaltung gelungen, insgesamt 10.259 Tonnen Kohlendioxid zu reduzieren oder 64,78 Millionen Baht zu sparen, sagte Bangkoks stellvertretender Gouverneur Jakkapan Pewngarm.