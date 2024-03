Von: Redaktion DER FARANG | 21.03.24

CHONBURI: In einer beispiellosen Aktion hat die Abteilung für Spezialuntersuchungen Durchsuchungen an fünf Standorten durchgeführt. Ziel war es, ein Netzwerk aufzudecken, das mit dem Ölschmuggel in Verbindung steht. Wichtige Dokumente und digitale Dateien wurden sichergestellt.

Die Abteilung für Spezialuntersuchungen führte unter Aufsicht ihres stellvertretenden Direktors und in Zusammenarbeit mit dem Leiter der Abteilung für Geldwäschebekämpfung, Durchsuchungen durch. Diese Aktionen waren Teil der Ermittlungen in einem Sonderfall, der sich auf einen Hauptverdächtigen und sein Netzwerk bezieht.

Die Verdächtigen sollen über einen Zeitraum von mehr als 10 Jahren Steuerbetrug im Zusammenhang mit der nationalen Sicherheit begangen haben. Es wurde behauptet, Öl an ein Nachbarland verkauft zu haben, was tatsächlich nicht der Fall war. Stattdessen wurde ein Scheinunternehmen als Käufer ausgewiesen, um das Öl wieder nach Thailand zu importieren und Steuerrückerstattungen zu beanspruchen. Durch diese Aktionen entstand dem Staat ein erheblicher Steuerschaden.

Umfangreiche Geldwäscheaktivitäten aufgedeckt

Zunächst scheinen die Verdächtigen gegen das Zoll- und das Verbrauchsteuergesetz verstoßen zu haben. Das erschlichene Geld wurde in Online-Glücksspielwebseiten investiert, was betrügerische Absichten nahelegt.

Am 1. Februar wurden umfangreiche Durchsuchungen im ganzen Land durchgeführt. Dabei wurden mehrere Personen festgenommen, während der Hauptverdächtige ins Ausland flüchtete. Bei den Durchsuchungen wurden Luxusautos, Schmuck, Markenware und Waffen beschlagnahmt.

An einem bestimmten Tag im März führte die DSI Durchsuchungen bei einer Logistikfirma in Sri Racha, Chonburi, durch. Die Beamten, unterstützt von Spezialisten, suchten nach Beweisen für den internationalen Öltransport und beschlagnahmten dabei wichtige Dokumente und Beweismittel.

Die Ermittlungen ergaben, dass die untersuchte Firma Öl in verschiedene Provinzen transportierte. Die Verstrickungen des Unternehmens mit dem Netzwerk waren offensichtlich, jedoch bedürfen die genauen Umstände weiterer Untersuchungen.