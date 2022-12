NAKHON RATCHASIMA: Die Drogenbekämpfungspolizei (NSP) hat bei Razzien im Nordosten des Landes Vermögenswerte im Wert von über 2,48 Milliarden Baht beschlagnahmt.

Die Razzia folgte auf die Entdeckung von fast 2 Millionen Amphetamintabletten in einem Fahrzeug an einem Kontrollpunkt in Nakhon Ratchasima am 14. Juni 2022, sagte NSP-Chef Generalleutnant Sarayut Sanguanphokai am Mittwoch der Presse.

Die daraufhin eingeleiteten Ermittlungen ergaben, dass sich ein Drogenhändlerring als Spediteur ausgab, um Rauschgift im ganzen Land zu transportieren.

Nach Angaben der Polizei hat der Fahrer des Fahrzeugs, Watthana Sriwilai, gestanden, Methamphetamin über die nordöstlichen Grenzen nach Thailand transportiert und an Kunden in den südlichen Provinzen geliefert zu haben.

Watthanas Verhaftung führte zur Festnahme von zwei weiteren mutmaßlichen Bandenmitgliedern in Sakon Nakhon und Nonthaburi, die laut Polizei Informationen über die Stützpunkte der Bande in sieben nordöstlichen Provinzen lieferten.

Am 15. November 2022 führte die Polizei Razzien an mehr als 30 Orten durch und beschlagnahmte 200 Millionen Baht in bar, 16 Sattelschlepper, sechs Häuser, 17 Grundstücke, ein Sägewerk, Anteile an zwei Logistikunternehmen, mehrere Waffen und Munition sowie 15 Bankkonten mit über 550 Millionen Baht.

Sarayut sagte, die Beschlagnahmungen hätten dazu beigetragen, das Finanznetzwerk der Drogenbande zu zerschlagen und würden zur Verhaftung weiterer Komplizen führen.