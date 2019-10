Drogen werden in Rettungsfahrzeugen transportiert

Written by: Redaktion DER FARANG | 13/10/2019

Niyom Termsrisuk, Generalsekretär des Amtes für Drogenkontrolle (Office of Narcotics Control Board, ONCB). Foto: The Nation

THAILAND: Drogenschmuggler nutzen zunehmend Rettungsfahrzeuge oder Krankenwagen zum Transport von Rauschgift.

Nach Angaben von Niyom Termsrisuk, Generalsekretär des Office of Narcotics Control Board (ONCB), hat die Polizei in der Provinz Chiang Mai zwei Verdächtige festgenommen, die mit einem Rettungsfahrzeug rund 600.000 Amphetaminpillen transportierten. „Drogenschmuggler benutzen Rettungswagen oder Krankenwagen mit dem Emblem einer Rettungsstiftung oder einer Regierungsbehörde, um nicht von der Polizei an Kontrollpunkten kontrolliert zu werden", erläuterte Niyom. Es gebe bereits sieben Fälle, bei denen solche Fahrzeuge verwickelt wurden. Die Polizei habe in der Provinz Phayao sieben Drogenschmuggler gefasst, die mit einem angepassten, einem Krankenwagen ähnlichen Lieferwagen eine riesige Menge Amphetamin und Methamphetamin beförderten.