Von: Redaktion DER FARANG | 29.03.20

PATTAYA: Eine Bier-Bar und zwei Restaurants zählen in der Touristenmetropole zu den Hotspots, an denen sich Menschen mit dem Covid-19-Virus angesteckt haben.

Chonburi Gouverneur Pakarathorn Thienchai ruft alle Thais und Ausländer zur Selbstquarantäne auf, die diese drei Lokale besucht haben. Das gilt für die Restaurants „Cafe De Beach" und „Khon La Fun" am 15. März und für die „Bar Beer Soi 6 Pattaya" vom 24. Februar bis zum 26. März. Wer an diesen Tagen diese Lokale aufgesucht hat, muss 14 Tage zu Hause bleiben. Bei Symptomen wie Husten, hohes Fieber, Halsschmerzen oder Atembeschwerden ist umgehend ein Arzt aufzusuchen. Weitere Infos gibt es telefonisch unter der Rufnummer 038-119.777 an. Der Gouverneur betont erneut, dass die Menschen die vom Department of Disease Control herausgegebenen Covid-19-Präventionsmaßnahmen wie soziale Distanzierung und Händewaschen strikt befolgen müssen.