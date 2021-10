Von: Björn Jahner | 09.10.21

PATTAYA: An den letzten zwei Wochenenden ist die Zahl der Inlandstouristen in Pattaya – überwiegend aus dem nahen Bangkok – spürbar gestiegen, was Experten der Branche als einen Hinweis darauf betrachten, dass in der Bevölkerung die Zuversicht gestiegen sei, dass die Impfkampagne der Regierung Fortschritte erzielt und die Rückkehr zur Normalität nicht mehr weit entfernt ist.

Infolge der Zunahme an Inlandstouristen, wenn bisher auch überwiegend nur am Wochenende – sind auch die Sonnenschirm- und Strandliegenvermieter an den Pattaya Beach zurückgekehrt – und mit ihnen die herrlich bunten Drachen, die sich bei inländischen Besuchern großer Beliebtheit erfreuen. Die hohe Popularität der windbetriebenen Spiel- und Sportgeräte sei laut Stadtverwaltung Pattaya auch dem „Pattaya Kite Festival“ zu verdanken, dass im April als Ersatz für das ausgefallene Songkranfest am Strand der Touristenmetropole veranstaltet wurde.